В ближайшие дни в Азербайджане ожидается нестабильная погода

2017-05-14 14:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается облачная погода, временами дожди, которые в некоторых местах будут носить интенсивный характер, также возможны грозы, временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит от 12-14, днем - 18-22 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем - 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление установится на уровне 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 60-70%.

В регионах Азербайджана прогнозируются грозовые дожди, местами интенсивного характера, возможно выпадение града. Временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура составит 10-15, днем - 19-24 градусов тепла. В горах температура ночью от 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

С вечера 14 мая до 17 мая в северных и западных районах установятся нестабильные погодные условия, ожидаются дожди с грозами, местами интенсивного характера, возможно выпадение града, местами усиливающийся западный ветер.