Макрон намерен добиваться единства и согласия во Франции

2017-05-14 15:01 | www.apa.az | 3

Эммануэль Макрон, вступивший в должность президента утром в воскресенье, заявил, что "с сегодняшнего вечера" приступит к работе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в первой официальной речи после официальной инаугурации.

“Я не отступлю ни от одного из своих предвыборных обязательств”, - заявил избранный президент, выступая в Елисейском дворце на церемонии инаугурации

“Мы должны объединиться для того, чтобы написать одну из лучших страниц в нашей истории. Мир нуждается во Франции как никогда ранее”, - считает Макрон. Он подчеркнул, что намерен в своей миссии опираться на широкий спектр политических и общественных сил. “Мне понадобится поддержка каждого из вас”, - сказал Макрон.

“Мы обязаны вернуть французам веру в самих себя”, - продолжил он. Глава государства отметил большой вклад своих предшественников на президентском посту в обеспечении высших интересов Франции. Так, генерал де Голль “восстановил величие Франции”, Жорж Помпиду “превратил ее в экономическую державу”, Валери Жискар д’Эстен “ввел страну в современную эпоху”, Франсуа Миттеран “соединил французскую и европейскую мечту”.

“Мир будет со вниманием прислушиваться к словам Франции”, - убежден Макрон. Франция всегда останется “на стороне свободы и солидарности в мире”, также обещал он.

Макрон подчеркнул особую важность действий Франции по укреплению европейского сотрудничества. “Нам нужен более эффективный Европейский союз, более демократический, более политический, поскольку он является инструментом нашей мощи и нашего суверенитета. И я приложу к этому все силы”, - заявил новый президент.