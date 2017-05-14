В течение нескольких месяцев будет сдана в эксплуатацию железная дорога БТК - Эрдоган

2017-05-14 15:08 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В течение нескольких месяцев будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся важной составляющей центрального коридора "Шелкового пути", сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

По его словам, Турция готова всецело поддержать инициативу "Один пояс - один путь".

Верю, что эта инициатива, которая называется "Новый Шелковый путь" и целью которой является соединение Азии, Европы, Африки и Южной Америки, войдет в историю, отметил президент.

По его словам, указанная инициатива, направленная, в частности, против роста терроризма во всем мире, сотрет его с лица земли.

"Считаю, что все только выиграют от этой модели сотрудничества. Турция готова оказать в этом деле повсеместную поддержку", - сказал Эрдоган.

По его словам, этот проект внесет вклад в развитие инфраструктуры и технических возможностей стран, которые охвачены инициативой "Один пояс – один путь", и развитие наземного, морского и воздушного сообщения.

"Проект "Новый Шелковый путь", включающий в себя более 60 стран мира с населением 4,5 миллиарда человек, пройдет по территории площадью 40 миллионов квадратных километров. Эта инициатива базируется на двустороннем и региональном сотрудничестве между странами, основанном на взаимовыгодных отношениях, что является другой важной отличительной особенностью проекта", - сказал Эрдоган.

Турция, которая расположена на стыке Азии и Европы, является одной из ведущих стран на "Шелковом пути", сказал он.

Президент также отметил, что центральный коридор "Шелкового пути" соединит Европу со Средней Азией через Анатолию и будет доведен до Китая.

"Центральный коридор проходит через территорию Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана. В рамках этого проекта мы хотим сотрудничать с Китаем и другими странами, которые находятся на этом маршруте", - сказал Эрдоган.

Президент также напомнил о проекте строительства скоростной железной дороги Эдирне-Карс, который разрабатывается совместно с китайскими компаниями.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.