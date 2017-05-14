Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristler uçaklarla vuruldu

2017-05-14 15:29 | www.trend.az | 1

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen hava harekatıyla Zap bölgesinde 2, Sinat-Haftanin kırsalında 8 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatta 3 silah mevzisi ve 4 barınma alanı da imha edildi.

Kaynak: AA