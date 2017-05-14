Вспышка холеры в Йемене унесла жизни 115 человек

2017-05-14 15:33 | www.trend.az | 3

Жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля стали 115 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что заболевание унесло жизни 51 жителя Йемена.

Представитель МККК Доминик Стиллхарт заявил, что власти страны зафиксировали более 8,5 тысячи случаев заражения в 14 губернаторствах. За последнюю неделю число заболевших выросло более чем в три раза.

Больницы Йемена переполнены и не справляются с нагрузкой, отметил Стиллхарт.

Власти Йемена впервые сообщили о вспышке заболевания в октябре 2016 года. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 миллиона человек.