В попытке прекращения деятельности ВАК чувствуется роль третьих сил - глава Ассоциации

2017-05-14 15:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Решение министерства юстиции России подать иск в связи с аннулированием государственной регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) вызывает чувство сожаления, сказал в воскресенье Trend председатель Ассоциации исследований общественных проблем Магеррам Зульфугарлы.

По его словам, этот шаг не на пользу ни Азербайджану, ни России. «Здесь ощущается роль третьих сил. Однако, вызывает сожаление то, что российская сторона все еще не реагирует серьезно на эту проблему. Хорошие азербайджано-российские отношения не соответствуют интересам армянских диаспорских центров и ряда западных государств. Поэтому они мобилизуют все свои силы на ухудшение этих отношений. Когда некоторые страны применили санкции против России, то Азербайджан был рядом с Россией и поддержал ее. Поэтому, надеемся, что российское руководство объективно подойдет к этому вопросу, и помешает намерениям этих сил», - Зульфугарлы.

Отметим, что 15 мая состоится судебный процесс в связи с поданным минюстом России иском об аннулировании регистрации ВАК.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)