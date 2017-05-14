Посол Индонезии: Азербайджан показывает всем, что способен объединить весь исламский мир ради солидарности и свободы спорта

2017-05-14 15:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан показывает всем, что способен объединить весь исламский мир ради солидарности, справедливости и свободы спорта, сказал в воскресенье Trend посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани.

"В эти дни в Баку проходят IV Игры исламской солидарности, третьи Игры проходили у нас в Индонезии. Игры исламской солидарности - это не только спорт, они показывают солидарность мусульманских стран. Сейчас пришло время Азербайджану показать миру, что Ислам - это религия мира и толерантности", - сказал посол.

Посол также затронул высокий уровень организации самих Игр, отметив, что Азербайджан хорошо подготовился к ним.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)