Лукашенко приехал на форум в Китае с сыном

2017-05-14 16:17 | www.oxu.az | 2

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко приехал на форум «Один пояс – один путь» в Пекине вместе с 12-летним сыном Николаем.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, Лукашенко с сыном прошли на совместное фотографирование с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего мальчик подарил его супруге шкатулку.

14 мая в Пекине открылся форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс – один путь». В нём участвуют президенты и премьеры 29 государств, в том числе российский лидер Владимир Путин.

A.M.