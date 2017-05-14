БАКУ-2017: Азербайджанский стрелок Али Гусейнли вышел в финал

2017-05-14 16:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Играх исламской солидарности Баку-2017 завершился классификационный этап соревнований по стендовой стрельбе в дисциплине трап (траншейный стенд) среди мужчин.

Азербайджанский спортсмен Али Гусейнли вышел в финал среди 18 участников соревнования.

Другие представители от Азербайджана Рамиль Рустамзаде и Алимирза Гулиев завершили выступление в классификационном этапе.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)