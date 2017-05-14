В Ереване зафиксированы нарушения на выборах в Совет старейшин

2017-05-14 16:48 | www.trend.az | 4

На 12:00 14 мая в подразделениях Ереванского управления Полиции зафиксированы 9 случаев, имеющих отношение к избирательным нарушениям, передает сайт "Новости Армении".

Отметим, что сегодня, 14 мая, проходят выборы в Совет старейшин Еревана. В них принимают участие три политические силы – правящая Республиканская партия Армении, чей список возглавляет действующий мэр Тарон Маргарян, блок «Выход» - первый номер списка Никол Пашинян, партия «Страна абрикоса» - Заруи Постанджян.