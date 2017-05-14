Скандал на сцене Евровидения: Зритель показал ягодицы – ВИДЕО (18+) + ОБНОВЛЕНО

2017-05-14 16:51 | www.oxu.az | 3

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский пранкер Виталий Седюк, который снял штаны на сцене во время финала Евровидения в Киеве, был задержан, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА новости, об этом написал Аваков на своей странице в Facebook.

«В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк — украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом», – заявил Аваков.

По словам министра, в понедельник Седюку изберут меру пресечения.

«Он был задержан охраной конкурса при участии полиции – оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) – от штрафа до пяти лет лишения свободы. А пока… этот позор страны сможет реализовывать свое «хобби» в тюремной камере изолятора временного содержания» – отметил Аваков.

Отметим, что молодой человек с флагом Австралии в ходе финала выбежал на сцену во время выступления победительницы Евровидения-2016 Джамалы и снял штаны. Позже стало известно, что это был украинский пранкер, известный своими выходками на разных светских мероприятиях.

10:55

Во время выступления Джамалы на гранд-финале Евровидения 2017 мужчина вылез на сцену и снял с себя штаны.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел в начале выступления певицы.

Джамала выступала на «островке» сцены в фан-зоне. Когда она начала петь, болельщик из толпы вылез на сцену и снял штаны, обнажив ягодицы. Мужчину мгновенно вывели со сцены.

По информации СМИ, на сцене был известный скандальный пранкер Виталий Седюк.

A.M.