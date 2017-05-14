Турецкая тяжелоатлетка: Весьма признательна азербайджанскому народу за то, что до конца поддержал меня

2017-05-14 17:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Весьма признательна азербайджанскому народу за то, что до конца поддерживал меня. Об этом сказала золотая медалистка соревнований по тяжелой атлетике, турецкая спортсменка Сумеййа Кентли, говорится в сообщении Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, распространенном в воскресенье.

«Очень хорошо оцениваю свое выступление на соревнованиях. Мне удалось продемонстрировать результат, которого не достигала во время подготовки. Я выражаю признательность азербайджанскому народу за то, что он до конца поддерживал меня в зале. Мне показалось, что я выступаю у себя дома, в Турции», - поделилась радостью победы турецкая тяжелоатлетка.

Сегодня турецкая спортсменка Сумеййа Кентли в весовой категории 58 кг заняла первое место, подняв штангу весом 90 кг рывком, и штангу весом 117 кг толчком (общий результат 207 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)