БАКУ-2017: Первый золотой медалист Азербайджана претендует на второе «золото»

2017-05-14 17:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Продолжаются соревнования по стрельбе IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Завершился квалификационный этап по скоростной стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров.

Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал путевку в финал, опередив всех своих соперников, набрав 572-21 очков.

Руслан Лунев завоевал для Азербайджана первую золотую медаль на IV Играх исламской солидарности в стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров среди мужчин.

Сегодня еще один наш стрелок – Али Гусейнли вышел в финал по стендовой стрельбе в дисциплине трап (траншейный стенд).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)