В НОК Азербайджана открылись "Дни триумфа", посвященные Исламиаде

2017-05-14 17:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана в рамках проекта "Zəfər günləri" ("Дни триумфа") прошла встреча с призерами, завоевавшими медали в первые дни IV Игр исламской солидарности Баку- 2017.

На открытии вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде и заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмайлов подчеркнули, что открытие Исламиады прошло на самом высоком уровне, испытывают чувство гордости в связи с триумфальным выступлением азербайджанских спортсменов на старте Игр, когда было завоевано 10 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. Было отмечено, что все успехи свидетельствует о большой заботе и внимании государства к спорту, направлены на достижение успехов на международной арене и являются очередным показателем того, что Азербайджан является спортивной страной в мировом масштабе. Впервые проект "Дни триумфа" был реализован на первых Европейских играх Баку-2015 в честь успехов азербайджанских спортсменов.

Затем медалисты по традиции расписались на доске почета, им были вручены подарки. Гостям была представлена концертная программа с участием заслуженных артистов Азербайджана Мананы Джапаридзе и Адалята Шукюрова.

Среди призеров Исламиады - Руслан Лунев (золото, стрельба из пистолета с 25 метров), дзюдоист Эрденебат Базаррагча (золото, в весовой категории 48 кг), дзюдоист Орхан Сафаров (золото, в весовой категории 60 кг), дзюдоист Ниджат Шихализаде (золото, в весовой категории 66 кг), каратист Фарида Абыева (золото, в весовой категории 61 кг), дзюдоист Хидаят Гейдаров (золото, в весовой категории 73 кг), каратист Рафаэль Агаев (золото, в весовой категории 75 кг), гимнастки Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова (золото), дзюдоистка Айша Гурбанлы (серебро, в весовой категории 48 кг), дзюдоист Рустам Оруджев (серебро, в весовой категории 73 кг), Шафаг Амрахова (серебро, стендовая стрельба в дисциплине трап), дзюдоистка Назакет Азизова (серебро, в весовой категории 52 кг), каратистка Илаха Гасымова (серебро, в весовой категории 55 кг), дзюдоистка Кифаят Гасымова (серебро, в весовой категории 57 кг), каратистка Нурана Алиева (бронза, в весовой категори 50 кг), каратист Фирдовси Фарзалиев (бронза, в весовой категории 60 кг). Парадзюдоистки Афаг Султанова и Рамиля Каштаева завоевали "золото" Исламиады, Севда Велиева и Турана Агаева – серебряную медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)