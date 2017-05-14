Попытка закрытия ВАК вызывает беспокойство у общественности Азербайджана - депутат

2017-05-14 17:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подача российским минюстом иска в Верховный суд России в связи с аннулированием регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) - непонятный шаг, сказал в интервью Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, этот шаг бросает тень на динамично развивающееся стратегическое партнерство Азербайджана и России.

"Отношения между двумя странами развиваются по многим параметрам. Позиции Азербайджана и России по фундаментальным вопросам совпадают. Азербайджан никогда не присоединялся к санкциям, примененным некоторыми странами, в частности США, в отношении России. Даже, несмотря на то, что по этой причине эти страны оказывали давление на Азербайджан", - сказал Насиров.

Депутат также отметил, что некоторые политические круги, проармянские силы в России преследуют цель нанести ущерб развивающимся между Баку и Москвой связям, испортить отношения между двумя странами.

"ВАК всегда вносил вклад в развитие азербайджано-российских отношений, помогал развивать отношения между народами, институтами гражданского общества обоих государств. Иск министерства юстиции России в связи с аннулированием регистрации ВАК вызывает беспокойство у общественности Азербайджана. Нельзя допустить, чтобы намерения антиазербайджанских кругов, проармянских сил осуществились. Мы верим, что правительство России вмешается в этот вопрос и антиазербайджанские круги не добьются своих целей", - отметил депутат.

Отметим, что 15 мая на основании обращения минюста России состоится суд по вопросу аннулирования регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)