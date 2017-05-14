Порошенко пошутил с журналистами

2017-05-14 17:41 | www.oxu.az | 2

Президент Украины Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, Порошенко заявил, что пока рано говорить, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

«Еще рано говорить о потенциальных кандидатах в президенты. У меня еще есть почти два года полномочий», - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Порошенко пошутил, что ему уже есть 35 лет и поэтому, а также по другим критериям, он может участвовать в выборах президента Украины.

A.M.