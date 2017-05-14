БАКУ-2017: Азербайджан будет бороться за 5 медалей по карате

2017-05-14 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В воскресенье вечером в Бакинском спортивном зале стартуют финальные соревнования по карате в рамках IV Игр исламской солидарности.

Сегодня Азербайджан претендует на четыре "золота" и одну "бронзу" по карате. Примечательно, что в финальных сражениях за золотую медаль соперниками азербайджанских каратистов станут спортсмены из Турции, которые сегодня пробились во все финалы соревнований по карате (кумите и ката).

Роман Гейдаров представит Азербайджан в карате-ката и в финале выступит против турецкого спортсмена Мехмета Якана, который сегодня выиграл всех трех своих соперников, набрав максимальное число очков.

Еще одного претендента на золото, Айхана Мамаева (весовая категория до 84 кг), ожидает бой с турецким спортсменом Алпарсланом Яманоглу, бронзовым призером Премьер-лиги Karate1.

Среди азербайджанских каратистов сегодня вечером также состоится бой за бронзовую медаль - Асиман Гурбанлы, выступающий в весовой категории +84 килограммов, сразится против каратиста из Саудовской Аравии Тарега Хамеди. За "золото" в этой весовой категории поборются турок Энес Эркан и иранец Саджад Ганджзаде, которому Гурбанлы проиграл со счетом 5:4.

За золотую медаль среди женщин сегодня будут бороться две азербайджанские каратистки - Ирина Зарецкая (весовая категория до 68 кг) и Фарида Алиева (+84 кг). Зарецкая в финале померится силой с турчанкой Эдой Эльтемур, а Алиева выйдет против турчанки Мельтем Ходжаоглу - серебряного призера Чемпионата Европы в Турции и первых Европейских игр в Баку.

Еще одна азербайджанская каратистка, Неда Резеи (ката), выбыла из соревнований, проиграв в четвертьфинале малазийке Селин Ли. В финале среди женщин по карате-ката будут соревноваться турчанка Дилара Бозан и египтянка Айя Исмаил.

В первый день соревнований по карате Азербайджан завоевал две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали: Нурана Алиева (до 50 кг) - "бронза", Илаха Гасымова (до 55 кг) - "серебро", Фарида Абиева (до 61 кг) - "золото", Фирдовси Фарзалиев (до 60 кг) - "бронза", Рафаэль Агаев (до 75 кг) - "золото".

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)