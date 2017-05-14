Меланье Трамп поставят памятник

2017-05-14 17:57 | www.oxu.az | 2

Обувная фабрика «Бема», принадлежащая боснийским сербам, сшила две пары туфель для Меланьи Трамп в знак поддержки ее мужа.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на журнал Newsweek.

Теперь в качестве нового знака почтения первой леди США технический директор фабрики Маринко Умицевич планирует установить ей памятник рядом со зданием фабрики в городе Баня-Лука.

«Да, мы с удовольствием подтверждаем эту информацию. Господин Умицевич планирует установить памятник первой Леди Меланье Трамп напротив нашей фабрики, чтобы выразить ей признательность», – сказал изданию официальный представитель компании.

Ожидается, что статуя Меланьи Трамп будет изготовлена в натуральную величину. Автором памятника станет скульптор Стево Селак, который ранее изготовил памятники российскому президенту Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу.

Меланья Трамп родилась в бывшей Югославии, в которую также входила Республика Босния и Герцеговина. В Америку она приехала всего 20 лет назад.

A.M.