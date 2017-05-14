Попытка закрыть Всероссийский азербайджанский конгресс не отражает позиции правительства России - депутат

2017-05-14 17:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Поданный министерством юстиции России иск в Верховный суд этой страны, в связи с аннулированием регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), является очередной провокацией проармянских сил в отношении Азербайджана.

Об этом в интервью Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

Депутат отметил, что этот иск не отражает позиции правительства России, а лишь является целевым заказом определенных кругов.

"Это очередной шаг, направленный на оказание давления на Азербайджан", - сказал Мамедов.

По словам депутата, в России проживает довольно много азербайджанцев, которые представлены в различных слоях российского общества, и обладают определенным влиянием.

"Закрытие ВАК может негативно отразиться на отношениях между Россией и Азербайджаном", - сказал депутат.

Отметим, что 15 мая на основании обращения минюста России состоится суд по вопросу аннулирования регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)