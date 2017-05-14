Бангладеш выиграл свое первое "золото" Исламиады

2017-05-14 18:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку завершились соревнования смешанных команд по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров в рамках IV Игр исламской солидарности.

Победу в соревнованиях одержала пара из Бангладеша - Абдуллах Хел Баки и Сайеда Хассан, которые принесли своей стране первое "золото" на Исламиаде.

Серебряную медаль завоевала иранская пара, а "бронза" досталась представителям Турции.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)