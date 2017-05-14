Исламиада в Баку организована на самом высоком мировом уровне – ведущий телеканала "Боец" Николай Коровин (ФОТО)

2017-05-14 18:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности в Баку организованы на самом высоком мировом уровне, сообщил TrendLife известный ведущий российского телеканала "Боец" Николай Коровин, который находится в столице Азербайджана для освещения соревнований по каратэ.

«Начиная от встречи в аэропорту до размещения в гостинице, от создания представителям СМИ всех условий для плодотворной деятельности до организации Игр – все на самом высоком мировом уровне. Потрясающая церемония открытия Исламиады заслуживает самых высоких слов! Отрадно отметить, что сам глава государства Президент Азербайджана Ильхам Алиев награждал спортсменов, говорил теплые слова. Все прекрасно и очень впечатляет!», - сказал Николай Коровин.

Известный телеведущий выразил желание, чтобы в Играх исламской солидарности принимали участие и российские спортсмены.

«Около половина населения России исповедует ислам, у нас много отличных спортсменов в Дагестане, Чечне, Татарстане, Башкортостане и других регионах, и участие в таких Играх привело бы только к еще большему обогащению, приобретению опыта, налаживания мостов дружбы между спортсменами», - добавил Николай Коровин.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов.)