Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал свое второе “золото” Исламиады

2017-05-14 18:26 | www.apa.az | 3

Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал свою вторую золотую медаль на IV Играх исламской солидарности.

Как передает АПА, в соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров он обошел турка Мурата Кылыджа и представителя Омана Саида аль Хашми, которые заняли соответственно второе и третье места.

Его результат составил 581-25 очков.

Вчера Лунев завоевал для Азербайджана первую золотую медаль на IV Играх исламской солидарности в стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров среди мужчин.