"Серебро" Исламиады – самое прекрасное достижение в карьере - Айша Гурбанлы

2017-05-14 18:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности в Баку собрали сильных спортсменов, и потому любая медаль приобретает особое значение, сообщила Trend серебряная медалистка по дзюдо в весовой категории до 48 кг Айша Гурбанлы.

«Исламиада впервые проходит в Азербайджане, на нашей родной земле и поэтому накладывает нас очень большую ответственность. У меня уже были успехи на международной арене, но «серебро» в Баку имеет особое значение, и считаю это самым прекрасным достижением в спортивной карьере. Жаль, что не смогла завоевать «золото», немного не хватило упорства (смеется), но в будущем обязательно постараюсь стать победительницей», - сказала Айша Гурбанлы, которая уступила в финале азербайджанской дзюдоистке Эрденебат Базаррагча.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)