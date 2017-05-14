Азербайджанский стрелок завоевал свое второе "золото" Исламиады

2017-05-14 18:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал свою вторую золотую медаль на IV Играх исламской солидарности.

В соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров он обошел турка Мурата Кылыджа и представителя Омана Саида аль Хашми, которые заняли соответственно второе и третье места. Его результат составил 581-25 очков.

Вчера Лунев завоевал для Азербайджана первую золотую медаль на IV Играх исламской солидарности в стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров среди мужчин.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)