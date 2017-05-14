Международная федерация тяжелой атлетики: Организация Исламиады не отстает от уровня Олимпиад

2017-05-14 18:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Игры исламской солидарности Баку-2017 организованы на самом высоком уровне. Об этом сказал член межконтинентальной комиссии Международной федерации тяжелой атлетики Хасан Аккуш, говорится в сообщении Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Хасан Аккуш выразил удовлетворение уровнем организации соревнований. «Мы всегда с удовольствием приезжаем в Азербайджан. После первых Европейских игр организация на IV Играх исламской солидарности также на высоком уровне. Прекрасной была и церемония открытия. Все в восторге от спортивных залов, отелей и прекрасного вида вашего города. Пришедшие посмотреть соревнования очень довольны увиденным. Я бывал на чемпионатах Европы, на Олимпиадах, видел уровень их организации, и могу сказать, что организация на Играх исламской солидарности не отстает ни от одного из этих мероприятий», - сказал член комиссии.

Хасан Аккуш также добавил, что Азербайджан - стремительно развивающаяся и меняющаяся страна. «Необходимо особо отметить внимание властей страны, а также умение людей справляться с большими задачами, огромное гостеприимство Азербайджана. На Игры приехало много спортсменов. Медали завоевывает и Турция, и Азербайджан, что не может не радовать нас», - отметил член комиссии.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)