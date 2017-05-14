Баку-2017: Мужская сборная Саудовской Аравии выиграла соревнования по гандболу

2017-05-14 18:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 проведена финальная игра между мужскими сборными по гандболу.

В финале за "золото" боролись сборные Турции и Саудовской Аравии. Игра, прошедшая в условиях напряженной борьбы, завершилась победой Саудовской Аравии.

Напомним, что в финале соревнований по гандболу среди женщин встретятся сборные Азербайджана и Турции.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)