В Афганистане подорвался автомобиль с боевиками «Талибана»

2017-05-14 18:45 | www.oxu.az | 4

Десять боевиков движения «Талибан» подорвались на самодельном взрывном устройстве на юге Афганистана.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает агентство Khaama Press со ссылкой на министерство обороны страны.

Транспортное средство радикального движения «Талибан» подорвалось на самодельном взрывном устройстве в провинции Кандагар в субботу, еще семь боевиков ранены.

Как отмечает агентство, боевики «Талибана» часто используют самодельные взрывные устройства в качестве оружия против сотрудников правительства или служб безопасности.

A.M.