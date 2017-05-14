Уверенная победа Романа Гейдарова принесла Азербайджану еще одно "золото" Исламиады

2017-05-14 18:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Роман Гейдаров взял "золото" на соревнованиях по карате-ката в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В финале он показал лучшие результаты и более точную технику, чем его оппонент - турецкий каратист Мехмет Якан. Итог встречи - 3:2 в пользу азербайджанского каратиста.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)