Игры исламской солидарности в Баку проходят фантастически – делегат от Уганды

2017-05-14 18:28 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Игры исламской солидарности в Баку проходят фантастически, сказал в воскресенье Trend делегат от Уганды Артур Нувагаба.

«Азербайджан обладает большим опытом по проведению крупномасштабных спортивных соревнований. В Олимпийской деревне созданы превосходные условия для атлетов», - сказал делегат от Уганды.

По словам Нувагаба, он приехал в Баку во второй раз, и хотел бы вернуться сюда еще.

«Я с большим удовольствием советую своим друзьям посетить Баку», - добавил Нувагаба.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Гусейн Велиев, Ляман Зейналова)