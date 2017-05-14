На соревнованиях по спортивной гимнастике “Баку-2017” наши спортсменки завоевали золото, а мужчины – серебро

2017-05-14 18:53 | www.apa.az | 3

14 мая на Национальной гимнастической арене в рамках IV Игр исламской солидарности состоялся очередной классификационный этап и церемония награждения в командном зачете.

Как передает АПА, Азербайджан на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин представляли Mурад Агарзаев, Тимур Байрамов, Талас Бендже, среди женщин – Юлия Иншина, Екатерина Tишкова, Maрина Некрасова.

Азербайджанские гимнастки стали чемпионами IV Игр исламской солидарности в командном зачете. Наша команда завоевала 99.300 балла. Турецкая сборная заняла второе место с 96.050 баллами, команда Индонезии – третье место с 68.150 баллами.

На церемонии награждения медали спортсменам вручил вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

В честь наших чемпионов прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят государственный флаг.

Наша мужская сборная завоевала серебро. Атлеты вписали в актив нашей команды 161.700 балла. Команда Турции заняла первое место с 163.450 балла, сборная Ирана заняла второе место с 152.150 балла.

На церемонии награждения медали атлетам вручил президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

Наши гимнасты вышли в финал по различным упражнениям.Финал и церемония награждения состоятся 15 мая.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике, состоявшихся накануне, азербайджанские гимнастки заняли первое место. Первую золотую медаль в этом виде спорта завоевали для Азербайджана Марина Дурунда, Зохра Агамирова и Жаля Пириева.