Камерунские гандболистки завоевали "бронзу" Исламиады

2017-05-14 18:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку на арене Серхедчи прошел матч за третье место соревнований женских сборных по гандболу в рамках IV Игр исламской солидарности.

В матче за бронзовые медали встречались сборные Камеруна и Узбекистана. Матч завершился победой камерунок со счетом 35:27.

Таким образом сборная Камеруна завоевала бронзовые медали Исламиады в Баку.

А в матче за золотые медали в настоящее время встречаются сборные Азербайджана и Турции.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)