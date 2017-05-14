На IV Играх исламской солидарности Азербайджан представят 24 борца - СОСТАВ

2017-05-14 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Соревнования по борьбе в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017 состоятся 17-21 мая на спортивной арене имени Гейдара Алиева.

Как сообщает в воскресенье Федерация борьбы Азербайджана, сборные Азербайджана выступят в таких видах борьбы, как греко-римская, вольная и женская.

В четыре первых дня соревнований выступят борцы вольного и греко-римского стиля.

На соревнованиях по вольной борьбе под руководством главного тренера национальной сборной Азербайджана Фирдовси Умудова, старшего тренера Залимхана Гусейнова, тренеров Арифа Абдуллаева и Садруддина Айгубова страну будут представлять Махир Амирасланов (до 57 кг), Гаджи Алиев (до 61 кг), Магомед Муслимов (до 65 кг), Муртуз Муслимов (до 70 кг), Джабраил Гасанов (до 74 кг), Шариф Шарифов (до 86 кг), Нурмагомед Гаджиев (до 97 кг) и Джамаладдин Магомедов (до 125 кг).

На соревнованиях по греко-римской борьбе под руководством главного тренера сборной Шабана Доната, старшего тренера Акифа Алиева и тренера Нуреддина Раджабова Азербайджан будут представлять Мурад Мамедов (до 59 кг), Кямран Мамедов (до 66 кг), Расул Чунаев (до 71 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг), Рафиг Гусейнов (до 80 кг), Ислам Аббасов (до 85 кг), Орхан Нкриев (до 98 кг) и Сабах Шариати (до 130 кг).

В последней же день к борьбе за медали присоединятся женщины-борцы.

Под руководством главного тренера Семёна Штерева, старшего тренера Аслана Агаева и тренера Ровшана Умудова в соревнованиях также примут участие восемь членов национальной сборной - Мария Стадник (до 48 кг), Лейла Гурбанова (до 53 кг), Наталья Синишин (до 55 кг), Алёна Колесник (до 58 кг), Татьяна Омельченко (до 60 кг), Эльмира Гамбарова (до 63 кг), Элис Манолова (до 69 кг) и Сабира Алиева (до 75 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)