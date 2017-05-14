В рамках IV Игр исламской солидарности в Баку стартовали финалы по художественной гимнастике (ФОТО)

2017-05-14 18:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали индивидуальные финалы по художественной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

Гимнастки разыграют четыре комплекта медалей в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

За медали в финалах будут бороться азербайджанские гимнастки Марина Дурунда и Жаля Пириева.

Накануне, сборная страны в лице Марины Дурунды, Жали Пириевой и Зохры Агамировой, завоевала золотую медаль в командном зачете соревнований.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)