Азербайджанский дзюдоист выиграл "золото" Исламиады

2017-05-14 18:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев, выступающий в весовой категории до 90 кг, выиграл золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку.

В финале он одолел алжирского дзюдоиста Абдеррахмана Бенемади со счетом 1:0

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.