Вторая золотая медаль Руслана Лунева, 12-я – Азербайджана

2017-05-14 19:17 | www.apa.az | 3

Во второй день IV Игр исламской солидарности “Баку-2017” азербайджанский спортсмен Руслан Лунев завоевал свою вторую, а для Азербайджана – 12-ю золотую медаль.

Как передает АПА, oн стал победителем соревнований среди мужчин по скоростной стрельбе из пистолета на дистанцию 25 метров. Показав самый высокий результат, Руслан Лунев завоевал золотую медаль.

Обладателем серебряной медали стал турецкий спортсмен Мурад Кылыч, бронзу получил стрелок из Омана Саид Аль Хашими.

Отметим, что Руслан Лунев завоевал первую медаль для сборной команды Азербайджана на IV Играх исламской солидарности “Баку-2017”. Oн стал победителем на соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанцию 25 метров среди мужчин (581-25 очка).