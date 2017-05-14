От показательного номера до золотой медали Исламиады

2017-05-14 18:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведение IV Игр исламской солидарности проходит с большим эмоциональным подъемом, накал страстей, горечь поражения и блеск медалей никого не может оставить равнодушным. Поддержка наших спортсменов со стороны болельщиков, бесспорно, является одним из основополагающих факторов успешного выступления в родных стенах на Исламиаде. Ну, а больше всех за юных спортсменов, конечно же, болеют родители и искренне радуются каждому успеху любимых чад.

Дочь Кенуль Агамировой – 15 летняя Зохра, в составе сборной Азербайджана по художественной гимнастике, вместе с Мариной Дурунда и Жалей Пириевой, накануне выиграла золотую медаль в командном зачете.

После победы Зохры, ее счастливая мать поделилась своими впечатлениями об этой победе.

«Я неимоверно счастлива и не могу передать словами те чувства, которые меня переполняют. Это ее первая взрослая медаль, да еще и полученная в родных стенах. Исламиада – грандиозное событие в мировом спорте, и взойти на высший пьедестал большая честь для каждого спортсмена. Мне как матери приятно это вдвойне, я горжусь своей дочкой, которая с трех лет занимается гимнастикой и ее труды увенчались успехом. Она очень скромная и всегда говорит, что «еще ничего не сделала для своей страны, которая создала мне все условия для развития и достижения успехов». Зохра очень любит Азербайджан, несмотря на юный возраст настоящий патриот, стремится в своей жизни делать что-то полезное для родной земли. Она у меня чемпионка Азербайджана среди юниоров, но стать победителем на Исламиаде в Баку и получить награду из рук Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – это огромная честь и воплощение мечты дочери! Наконец то, она почувствовала, что сделала что-то полезное для родной страны. Эта медаль не только достижение нашей семьи, но и принадлежит всему азербайджанскому народу", - сказала Кенуль Агамирова.

По словам матери, Зохра с детства с огромной любовью занимается гимнастикой: многочасовые и тяжелые тренировки, постоянная работа над собою и повышение уровня профессионализма только укрепили ее характер. Кенуль Агамирова поделилась интересным воспоминанием.

"Когда дочке было семь лет, она в числе других участвовала в показательных выступлениях на открытии детского садика, который посетила Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Зохра показала там импровизированную программу, которую сама же и придумала. Дочка рассказала, что тогда Мехрибан ханум подошла к ней, похвалила и расспросила об ее интересах и увлечениях, и узнав, что Зохра занимается гимнастикой, обещала создать ей все условия для достижения успеха на спортивной арене. Такое отношение Мехрибан ханум настолько сильно подействовало на дочку, и она об этом с таким воодушевлением рассказывала дома, что надо было видеть ее глаза и эмоции! Она обещала, что обязательно добьётся успеха, и сдержала свое слово. На церемонии награждения я вспомнила эту историю, у меня на глаза навернулись слезы, ведь эта история как бы повторилась – Мехрибан ханум вновь подошла к моей дочке, но на этот раз, чтобы вручить ей золотую медаль Исламиады. Чувство гордости и счастья переполняет нас, а для дочери это еще и большая ответственность и стимул для достижения еще больших успехов. Также хочу выразить большую признательность главному тренеру сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариане Василевой, которая всегда с особой заботой и внимание относится к детям. Она увидела талант в моей дочери и воспитала из моей дочери чемпионку", - сказала Кенуль Агамирова.

Уже во вторник Зохра Агамирова уезжает в Будапешт, где ее ждет новое испытание. Она со своими товарищами по сборной примет участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике, а ее главная мечта - выиграть золото Олимпийских Игр.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Максим Цурков, Вугар Иманов)