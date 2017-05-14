БАКУ-2017: Азербайджанские боксеры обеспечили первую медаль Исламиады

2017-05-14 19:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности стартовал четвертьфинал соревнований по боксу, говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана, распространенном воскресенье.

Член сборной Азербайджана по боксу, чемпион мира Джавид Челябиев (60 кг) встретился с турецким спортсменом Хаканом Доганом.

Встреча завершилась победой Джавида Челябиева со счетом 5:0. Тем самым 25-летний азербайджанский спортсмен уже обеспечил себе бронзовую медаль Исламских игр. Это первая медаль на Исламиаде сборной Азербайджана по боксу.

В полуфинале, который состоится 17 мая, Челябиев встретится со спортсменом из Казахстана Султаном Заурбеком.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)