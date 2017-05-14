Марина Дурунда принесла Азербайджану очередное "золото" Исламиады
2017-05-14 19:06 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Дурунда выиграла золото IV Игр исламской солидарности в Баку в упражнениях с обручем.
В финале она набрала 17.600 балла.
Еще одна азербайджанская гимнастка Жаля Пириева выиграла бронзовую медаль с активом 16.050 балла.
Серебро выиграла Анастасия Сердюкова из Узбекистана. У нее 16.450 балла.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Максим Цурков)