Марина Дурунда принесла Азербайджану очередное "золото" Исламиады

2017-05-14 19:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Дурунда выиграла золото IV Игр исламской солидарности в Баку в упражнениях с обручем.

В финале она набрала 17.600 балла.

Еще одна азербайджанская гимнастка Жаля Пириева выиграла бронзовую медаль с активом 16.050 балла.

Серебро выиграла Анастасия Сердюкова из Узбекистана. У нее 16.450 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)