Баку-2017: Азербайджанские ватерполисты обыграли сборную Индонезии (ФОТО)

2017-05-14 19:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017 в воскресенье прошел второй день соревнований по водному поло.

В первой игре встретились команды Саудовской Аравии и Ирана, по результатам которого победа со счетом 11 - 6 досталась Ирану.

Второй матч между командами Азербайджана и Индонезии, завершилась со счетом 9 - 7 в пользу Азербайджана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Гусейн Велиев)