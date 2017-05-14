Türkiye atıcılıkta 2 gümüş bir bronz madalya kazandı

2017-05-14 19:21 | www.trend.az | 0

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 2. gününde Türkiye, atıcılıkta 2 gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Başkent akü'deki Atıcılık Merkezi'nde yapılan müsabakalar sonucu madalyalar sahiplerini buldu.

Üç Türk sporcunun mücadele ettiği erkekler trap kategorisinde finale kalan tek isim Oğuzhan Tüzün, 39 puanla gümüş madalya kazandı.

Murat Kılıç, erkekler 25 metre çabuk atış tabanca finalinde 20 puan toplayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şeymanur Koca ve Ömer Akgün, finale yükselemedi ancak İranlı Narjes Emamgholi-Hüseyin Bagheri çiftini 5-4 yenerek bronz madalya aldı.

Kaynak: AA