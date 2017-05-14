Еще одно "золото" Исламиады отошло Азербайджану
2017-05-14 19:28 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Ирина Зарецкая, выступающая в весовой категории до 68 килограммов, выиграла золотую медаль на соревнованиях по карате в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.
Зарецкая победила турецкую спортсменку Эду Эльтемур со счётом 3:0.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Азад Гасанли)