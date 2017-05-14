Азербайджанские гандболистки выиграли "золото" Исламиады

2017-05-14 19:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку на арене Серхедчи прошел финальный матч соревнований женских сборных по гандболу в рамках IV Игр исламской солидарности.

В матче за золотые медали встречались сборные Азербайджана и Турции. Матч завершился победой азербайджанских спортсменок со счетом 28:26.

Таким образом сборная Азербайджана стала победителем соревнований Исламиады по гандболу.

Серебряные медали достались турчанкам, а бронза - представительницам Камеруна, обыгравшим в матче за третье место сборную Узбекистана

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)