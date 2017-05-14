Azerbaijani karatist wins gold medal at Baku 2017
2017-05-14 19:32 | www.trend.az | 0
Baku, Azerbaijan May 14
By Azad Hasanli – Trend:
Azerbaijani kararist Irina Zaretskaya won a gold medal in karate competitions (-68kg) at the 4th Islamic Solidarity Games in Baku May 14.
Zaretskaya defeated Turkey’s Eda Eltemur (3:0).
The Baku 2017 Islamic Solidarity Games started May 8 and will last until May 22 in Azerbaijan’s capital on 16 sports grounds in 21 kinds of sports – 17 Olympic ones and three non-Olympic ones.