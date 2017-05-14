Каратист Роман Гейдаров: Свою победу посвящаю народу Азербайджана

2017-05-14 19:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Я посвящаю свою победу народу Азербайджана, сказал в воскресенье журналистам азербайджанский каратист Роман Гейдаров, завоевавший сегодня "золото" в финале соревнований по карате-ката на IV Играх исламской солидарности в Баку.

"Поскольку мне только 18 лет для меня это фантастический результат, но я уже два года, с 16 лет, соревнуюсь с соперниками старше себя, поэтому набрался опыта. Мой соперник в финале [турецкий каратист Мехмет Якан] был очень сильным, но в Стамбуле я уже сталкивался с ним и тогда победил его со счётом 3:2, как и сегодня", - сказал Гейдаров.

Говоря о будущих планах, азербайджанский каратист отметил, что он будет готовиться к Чемпионату мира среди молодежи, который состоится в ноябре этого года.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)