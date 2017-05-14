Жаля Пириева выиграла золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку

2017-05-14 19:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Жаля Пириева выиграла золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку в упражнениях с мячом.

В финале она набрала 17.550 балла.

Другая азербайджанская гимнастка Марина Дурунда выиграла бронзу, показав результат 15.800 балла.

Серебряную медаль завоевала Анастасия Сердюкова из Узбекистана с показателем 16.950 балла.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)