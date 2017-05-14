К Исламиаде в Баку готовились по-особому – победитель по парадзюдо Рамиля Каштаева

2017-05-14 19:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Победа на IV Играх исламской солидарности в Баку золотыми буквами вписана в карьеру паралимпийки Рамили Каштаевой, сообщила Trend азербайджанская парадзюдоистка.

«Я призер мировых первенств, чемпион Европы и участница Паралимпиады, но к Исламиаде готовилась по-особому, так как дома была нацелена только на первое место. Слава Аллаху, это удалось! Мы много и упорно тренировались, проходили сборы, и рада, что труды увенчаны успехом»,- сказала Рамиля Каштаева, которая завоевала золото в весовой категории до 70 кг.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)