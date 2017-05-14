Baku 2017: Azerbaijan wins another gold medal
2017-05-14 19:56 | www.trend.az | 1
Baku, Azerbaijan May 14
By Azad Hasanli – Trend:
Azerbaijan’s Aykhan Mamayev won a gold medal in karate (kumite) at the 4th Islamic Solidarity Games in Baku.
Mamayev (-84kg) defeated Turkish karatist Alparslan Yamanoglu (1:0).
The Baku 2017 Islamic Solidarity Games started May 8 and will last until May 22 in Azerbaijan’s capital on 16 sports grounds in 21 kinds of sports – 17 Olympic ones and three non-Olympic ones.