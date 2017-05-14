БАКУ-2017: В копилке Азербайджана еще одно "золото"

2017-05-14 19:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Айхан Мамаев принёс Азербайджану еще одну золотую медаль соревнований по карате (кумитэ) в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В финале Мамаев, выступающий в весовой категории до 84 килограммов, победил турецкого каратиста Альпарслана Яманоглу со счётом 1:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)