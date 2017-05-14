Парадзюдоистка Турана Агаева: "Серебро" Исламиады – моя первая международная награда (ФОТО)

2017-05-14 20:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - «Серебро» на IV Играх исламской солидарности в Баку стало первой международной наградой паралимпийки Тураны Агаевой, которая в весовой категории до 70 кг уступила в финале соотечественнице Рамиле Каштаевой, сообщила Trend парадзюдоистка.

«Я очень счастлива завоевать свою первую международную награду, которая дорога мне вдвойне, так как была добыта в родных стенах, перед нашими болельщиками, которые очень активно поддерживают нас. Для «золота» не хватило опыта, но мне всего 21 год и все еще впереди. Буду больше работать, чтобы порадовать страну медалями самой высшей пробы», - сказала Турана Агаева.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)