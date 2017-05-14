Еще один азербайджанский боксер вышел в полуфинал Исламиады Баку-2017

2017-05-14 20:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Теймур Мамедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, обеспечил для своей страны еще одну медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как сообщает в воскресенье Федерация бокса Азербайджана, член азербайджанской сборной по боксу Теймур Мамедов обеспечил себе медаль Исламиады, выйдя в полуфинал соревнований.

Являющийся чемпионом Европы Мамедов в первом поединке одержал победу над узбекским боксером Сардорбеком Бегалиевым. Бой завершился победой азербайджанского спортсмена - 5:0.

Полуфинальный поединок состоится 17 мая. Соперником азербайджанского боксера станет Эльдин Гоуссун (Сирия), одержавший победу над представителе Иордании Ихабом Алматбули со счетом 3:2.

Напомним, что до Мамедова в полуфинал соревнований также вышел другой азербайджанский боксер - Джавид Челебиев (60 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)